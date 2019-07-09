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Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей Сыропятовых

В семье Максима и Лилии Сыропятовых из Свердловской области девять детей, недавно они переехали в новый дом
Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с многодетной семьей Сыропятовых Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с многодетной семьей Сыропятовых
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июлю. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей Сыропятовых, которым в конце мая вручил орден "Родительская слава" и расспросил их о переезде в новый дом. Путин поговорил с ними за чашкой чая, поинтересовался, как они устроились на новом месте, гладко ли прошел переезд.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с этой семьей глава государства сидел за одним столом на приеме после церемонии вручения наград. "Он сказал, что когда приедет в Екатеринбург, обязательно с ними встретится. Во время сегодняшней встречи они говорили про новый дом", - рассказал Песков журналистам.

До недавнего времени семья Сыропятовых жила в Красноуфимске, но сейчас переехала в Верхнюю Пышму, неподалеку от столицы региона; помог семье с новым домом глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В семье Максима и Лилии Сыропятовых из Свердловской области девять детей. Старшая дочь Кристина родилась в 2004 году, а младшая из девочек - Мария - в 2017 году. У них есть годовалый брат - самый младший член семьи, тезка президента Владимир. Мама рассказала, что буквально на днях мальчик сделал первые шаги.

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Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений Владимирович
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