Власти Таймыра планируют создать свой муниципальный телеканал

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Таймырского района рассматривают возможность создать собственный муниципальный телеканал. Об этом сообщил журналистам глава Таймырского района Евгений Вершинин.

"В связи с переходом на цифровое вещание закрылся отдел телевизионного вещания ГТРК "Таймыр". Видеосюжеты сегодня о районе выходят на ГТРК "Красноярск" и в федеральном эфире, при этом решение о показе принимается, к сожалению не здесь, а исключительно в Красноярске и в Москве <…> Мы серьезно задумываемся, чтобы создать муниципальное телевиденье", - сказал он, добавив, что уже произведен расчет возможных затрат и району вполне по силам создать собственный телеканал.

При этом он не уточнил, о какой сумме может идти речь.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Владельцам телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку данного стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Красноярский край перешел на цифровое вещание с 3 июня 2019 года.