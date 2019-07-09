Путин поддержал предложение студентов УрФУ об организации "Всероссийской ночи карьеры"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение студентов Уральского федерального университета (УрФУ) о том, чтобы организовать "Всероссийскую ночь карьеры".

Карьерное мероприятие "Ночь карьеры" регулярно проводится студентами УрФУ в "Президентском центре Б.Н. Ельцина" в Екатеринбурге. Его задача - дать возможность студентам встретиться на одной площадке с потенциальными работодателями, узнать об открытых вакансиях, найти стажировки.

"То, что вы сказали, конечно, это здорово", - отметил Путин на предложение организовать акцию "Ночь карьеры". "И не важно, по ночам этим заниматься… хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии <…> Но если это создает базу для развития, для будущего, профессионального роста, конечно", - с улыбкой отметил он.

"Надо посмотреть, чем вы конкретно предлагаете наполнить такие мероприятия, и, конечно, я попрошу тогда представителя администрации обратить на это внимание, а мы со своей стороны с удовольствием поддержим это. Вам спасибо за идею", - отметил президент на встрече со студентами и аспирантами УрФУ.

Путин обратил внимание на то, что 90% выпускников университета трудоустраиваются, а 80% из них работают по специальности. "Вы можете поблагодарить своих наставников за такой результат, это их результат. То, чтобы получить знания, в значительной степени от вас зависит, а вот создать условия для трудоустройства - это, конечно, дело администрации, у них это получается, судя по всему", - добавил он.