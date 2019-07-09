Путин: ряд объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге передадут Уральскому университету

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ряд объектов, которые планируется построить в рамках подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, будут переданы Уральскому федеральному университету (УрФУ). Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами университета.

"Там крупнейшие объекты пойдут для размещения университетских факультетов, центров подготовки специалистов и развития университетской науки, а некоторые из них точно совершенно будут использованы для спорта", - пообещал Путин.

По его словам, сооружаемыми для Универсиады спортивными объектами, например, комплексом водных видов спорта, смогут пользоваться студенты УрФУ. "Без всяких сомнений студенты будут пользоваться всей инфраструктурой, которая будет создаваться. Ну а как же, само собой разумеется", - сказал Путин.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU) на заседании в Неаполе. Путин рассказал, что хотел заехать на заседание, но не успел из-за плотного графика. "К сожалению, не успел туда доехать, я как раз в Италии был в эти дни. Планировал, что туда заеду, но график был такой плотный. Все равно было известно, что Екатеринбург побеждает, не было даже необходимости в этом смысле", - сказал он.

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду. В предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.