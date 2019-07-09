Нижегородские социальные такси оснастят российскими подъемниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Инвалидные подъемники российского производства "Силач" начнут устанавливать в социальных такси Нижегородской области. Проект был представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что инновации должны становиться частью реальной жизни нижегородцев, а "не оставаться лежать на полках в виде проектов".

"История подъемника "Силач" - один из успешных примеров. Ими оборудованы уже 10 микроавтобусов, которые подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям "Поезда здоровья". Эта работа осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Теперь ими оснастят социальное такси", - сказал Никитин.

По словам губернатора, поддержка "прорывных" разработок - важная задача, на которую профильным министерствам стоит обратить пристальное внимание. "Пока подобных примеров доведения инноваций от идеи до стадии серийного производства в Нижегородской области не так много, как хотелось бы. Я прошу региональные ведомства обратить на эту работу особое внимание", - подчеркнул Никитин.

Первый отечественный подъемник на транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья "Силач" разработан компанией-резидентом нижегородского технопарка "Анкудиновка" - ООО "Силач-лифт". Разработка на 95% состоит из отечественных комплектующих. Подъемник предназначен для людей с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.