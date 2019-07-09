Владимиро-Суздальский музей-заповедник подготовил два здания для передачи РПЦ

ВЛАДИМИР, 9 июля. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник (ВСМЗ) подготовил к передаче Русской православной церкви (РПЦ) два здания в Суздале, решение о реституции которых ранее было одобрено согласительной комиссией. Об этом сообщила во вторник журналистам гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Ранее согласительная комиссия одобрила передачу церкви двух из 12 объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, вопрос о реституции которых поднимался ранее - Знаменской церкви XVIII века и Приказной избы XVI-XVII веков из ансамбля Покровского монастыря в Суздале.

"Экспозиция в приказной избе уже разобрана, здание освобождено, оно пустое. Сейчас ведутся юридические процедуры для того, чтобы передать его", - сказала Мельникова.

Она также уточнила, что еще в 2018 году перед реставрацией была освобождена Знаменская церковь, где ранее располагалось экскурсионное бюро ВСМЗ в Суздале. Сейчас музей-заповедник арендует помещение под экскурсионное бюро в Торговых рядах в центре города.

"На сегодняшний момент заявления [РПЦ на другие объекты] отозваны, мы создали общую рабочую комиссию по объектам - по Успенскому собору, по Рождественскому собору в Суздале, по Спасо-Евфимиеву монастырю, и в рамках этой деятельности решаем проблемы", - добавила руководитель музея, отметив в частности, что вопросы касаются возможности проведения богослужений на территории памятников.

Ранее Межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях начало процесс согласования передачи РПЦ двух объектов музея в Суздале. Изначально Владимирская митрополия претендовала на 12 объектов религиозного назначения, закрепленных за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, включая Золотые ворота, Успенский собор, Странноприимный дом, Дмитриевский собор во Владимире, памятники Спасо-Евфимиева монастыря, Богородице-Рождественский собор, Знаменскую церковь и приказную избу в Суздале, а также на Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном. Общая площадь заявленных объектов составляет более 20% от общей площади экскурсионных площадей музея, а на культовые объекты приходится 65% всех посещений музея- заповедника, который является одним из центральных на маршруте Золотого кольца России.