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Вход в пещеру "Таврида" украсят 20 гигантских фигур древних животных

Ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев рассчитывает, что строительные работы по обустройству пещеры начнутся до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Двадцать фигур, изображающих древних животных, высотой от двух до пяти метров, будут установлены в ландшафтном парке, который создадут на месте обнаружения пещеры "Таврида", сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев.

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Пещеру с останками древних животных обнаружили летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района, в районе строительства автотрассы "Таврида". По данным Российского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

"Мы приступили к эскизным наброскам обустройства как пещеры, так и прилегающей территории, где планируется разбить ландшафтный парк. В нем будут расставлены 20 фигур животных в натуральную величину, которые были найдены в пещере. Это и слон, и птица высотой 4,5 м, саблезубые кошки, в том числе и кот Таврик, который стал символом пещеры", - сказал Старцев.

Палеонтолог рассчитывает, что строительные работы по обустройству пещеры начнутся до конца 2019 года.

Ранее сообщалось о планах создать при пещере "Таврида" научный спелеологический стационар. Там будет открыта экспозиция из ископаемых остатков и проведена реконструкция внешнего вида древних животных с помощью диорам и бетонных скульптур в натуральную величину.

Среди найденных останков ученые, в частности, идентифицировали древнего южного слона, носорога Мерка, а также верблюдов и жирафов. Предположительный их возраст составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет. Обнаруженные останки древних животных могут представить климатическую картину Крымского полуострова в древние времена. В частности, исследователи полагают, что останки обнаруженных представителей фауны очень близки к современной тропической или субтропической африканской саванне.

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