Вход в пещеру "Таврида" украсят 20 гигантских фигур древних животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Двадцать фигур, изображающих древних животных, высотой от двух до пяти метров, будут установлены в ландшафтном парке, который создадут на месте обнаружения пещеры "Таврида", сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев.

Пещеру с останками древних животных обнаружили летом 2018 года у поселка Зуя Белогорского района, в районе строительства автотрассы "Таврида". По данным Российского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

"Мы приступили к эскизным наброскам обустройства как пещеры, так и прилегающей территории, где планируется разбить ландшафтный парк. В нем будут расставлены 20 фигур животных в натуральную величину, которые были найдены в пещере. Это и слон, и птица высотой 4,5 м, саблезубые кошки, в том числе и кот Таврик, который стал символом пещеры", - сказал Старцев.

Палеонтолог рассчитывает, что строительные работы по обустройству пещеры начнутся до конца 2019 года.

Ранее сообщалось о планах создать при пещере "Таврида" научный спелеологический стационар. Там будет открыта экспозиция из ископаемых остатков и проведена реконструкция внешнего вида древних животных с помощью диорам и бетонных скульптур в натуральную величину.

Среди найденных останков ученые, в частности, идентифицировали древнего южного слона, носорога Мерка, а также верблюдов и жирафов. Предположительный их возраст составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет. Обнаруженные останки древних животных могут представить климатическую картину Крымского полуострова в древние времена. В частности, исследователи полагают, что останки обнаруженных представителей фауны очень близки к современной тропической или субтропической африканской саванне.