Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург. Глава государства посетил во вторник Международную промышленную выставку ИННОПРОМ и выступил перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), в работе которого участвуют официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые из 40 стран.

Обращаясь к участникам форума, российский лидер подчеркнул необходимость формирования эффективной правовой среды для технологического бизнеса и призвал государства, бизнес и научную общественность объединить усилия в технологическом развитии и разработке природоподобных технологий. Он назвал "мракобесием" призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы. По словам Путина, "слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения" лишь создает дополнительные проблемы.

Обсуждение темы глава государства продолжил в Уральском федеральном университете имени Б.Н.Ельцина, где встретился со студентами и аспирантами, а также осмотрел экспозицию инновационных разработок УрФУ.

Эта часть рабочей поездки стала частью программы президента по посещению всех федеральных университетов России.

Без популизма и архаики

Выступая на пленарном заседании GMIS. Путин подчеркнул, что для обсуждения проблемы совмещения долгосрочного развития и природного благополучия, обеспечения высокого качества жизни людей требуется глубокая и содержательная дискуссия. "Однако вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, порой - я не побоюсь этого слова - просто мракобесие", - поделился своим мнением российский лидер.

По его словам, "доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных, тогда как сотни миллионов людей на планете должны будут смириться с тем, что на сегодняшней день имеют или, честнее сказать, чего не имеют - доступа к чистой воде, продовольствию, образованию, другим плодам цивилизации".

"Такая архаика - это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам", - подчеркнул Путин. По его мнению, следствием подобного подхода стал миграционный кризис в Европе и в США. "Абсолютизация, слепая вера в простые, эффектные, но неэффективные решения ведет к проблемам. Имею в виду такие подходы, как полный отказ от ядерной или углеводородной энергетики, исключительную ставку на существующие альтернативные источники энергии", - подчеркнул Путин.

Президент задался вопросом: "Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?" "Как у нас говорят, вместо того, чтобы прибраться в доме, просто будем заметать мусор под ковер", - оценил подобный подход к защите природы глава государства. Для примера он привел ветряную генерацию, при развитии которой защитники природы забывают о гибнущих птицах. "Они [ветряные станции] так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки на самом деле, это серьезное последствие применения современных способов получения энергии. Я не говорю, что это не нужно развивать. Конечно, нужно, но нельзя забывать и проблемы, которые с этим связаны", - сказал Путин.

Обострение вызовов

Российский лидер отметил, что ускоряющееся технологическая трансформация радикально меняет облик индустрий, меняет принципы производства и бизнес-модели, а такие разработки, как системы искусственного интеллекта или 3D-печать, оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Но при этом существенно возрастают и вызовы для экологии.

"Казалось бы, вот она - новая промышленность, без труб и телефонов. То постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали футурологи XX века. Однако надежда на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается, и все острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами", - констатировал Путин.

Он отметил, в России изменения климата чувствуются наиболее остро. Так, температура в нашей стране растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете. "И вот, пожалуйста, смотрите, что сейчас в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные - сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные", - сказал президент.

"По прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30% всего мирового объема электроэнергии. За счет чего будет обеспечена эта гигантская генерация? Четкого ответа на этот вопрос пока нет", - отметил Путин.

При этом наращивание производства и потребления энергии на традиционных принципах неминуемо означает новые риски и дальнейшие изменения климата, сказал он. "И здесь также пока нет решения - как совместить долгосрочное развитие, нарастание объемов производства, и природное благополучие, высокое качество жизни людей. Как сделать так, чтобы цифровая, технологическая революция, роботизация, переход к интернету вещей не оказались в ресурсном и экологическом тупике", - сформулировал проблему президент.

Кооперация в интересах экологии

Важным условием решения этой проблемы Путин назвал формирование эффективной правовой среды для технологического бизнеса. По его словам, российскому правительству уже дано поручение предложить действенный механизм быстрого принятия нормативных и законодательных решений в технологической сфере и в целом продолжить последовательную работу по улучшению делового и инвестиционного климата в России. "Такая свобода для инициативы - это ключевое условие успеха общества, страны в быстро меняющемся мире", - подчеркнул президент.

Он особо отметил необходимость найти именно системные ответы на те вызовы, с которыми сталкиваются Россия и другие страны. В этом гарантия устойчивого развития. "Полагаю, что в эпоху тектонических перемен и, к сожалению, больших неопределенностей, роста этих неопределенностей приоритетом должны служить безусловные ценности", - сказал он, уточнив, что речь идет о создании лучших возможностей для жизни и раскрытия потенциала людей.

Именно на эти цели призваны работать впечатляющие достижения технологического прогресса. В этом состоит ответственность за будущее и нашей страны, и планеты в целом, заявил Путин, призвав государства, бизнес и научное сообщество вместе работать для достижения результата. "Мы добьемся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы и направления, если технологическое развитие станет действительно глобальным, и его не будут дробить и сдерживать попытками монополизировать прогресс, ограничить доступ к образованию, ставить барьеры на пути свободного обмена знаниями и идеями", - сказал он.

По словам президента, для обеспечения населения Земли чистым воздухом, продуктами питания и достойным уровнем жизни необходимо предложить новые технологии и технические устройства, которые будут менее ресурсозатратными, но гораздо более экологичными. "Такие сверхэффективные научные, инженерные, производственные решения позволят восстановить баланс между био- и техносферой, снизить и эффективно контролировать антропогенное воздействие на природу - оно уже ощутимо. В этом ряду и так называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят естественные процессы и системы, работают по законам природы", - пояснил Путин.

"Ярким примером открытой научной технологической кооперации" он назвал проект международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). "Россия принимает в этом самое активное участие и готова предложить свою научную инфраструктуру для совместного исследовательского поиска, для работы международных научных команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий. В том числе речь идет об уникальных установках класса мегасайенс", - сказал Путин. По его словам, такая установка уже стала составной частью междисциплинарного центра природоподобных конвергентных технологий, которые более 10 лет работают в Курчатовском институте - одном из крупнейших научных центров России.

Разговор о будущем

Обсуждение темы создания инновационных технологий и роли в этом молодых ученых глава государства продолжил на встрече со студентами и аспирантами УрФУ, которая проходила в форме свободного общения. Молодые люди обращались к президенту с волнующими их вопросами, на которые тот подробно и обстоятельно отвечал.

Он, в частности, рассказал, что в 2019 году в России планируется открыть пять научно-образовательных центров, которые призваны подтолкнуть развитие экономики регионов. Их задача - объединить промышленность и науку, чтобы промышленность знала о тех разработках, которые создают ученые, и не закупала технологии за рубежом. "Я очень рассчитываю, что эти центры, которые заработают в ближайшее время, приведут к такому эффекту", - поделился Путин.

Президент также поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях. "Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами", - отреагировал Путин. Он заметил, что участники конкурса "Лидеры России", показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. "Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать", - заверил президент.

Положительно оценил он и идею создания совместных с Казахстаном грантов в сфере развития науки и промышленного производства. По словам Путина, необходимо переманивать талантливых людей в Россию, но с дружественными странами, такими как Казахстан, нужно идти по пути кооперации, объединять усилия. "Если дойдем до совместных грантов, будет еще лучше, имея в виду те общие цели, которые перед нами стоят", - сказал президент.

Он повторил призыв совместно решать задачи, связанные с разработкой новых технологий, защитой окружающей среды, образованием, наукой. Путин с возмущением прокомментировал попытки американских властей запретить китайским студентам получать образование в США по отдельным специальностям. "Как будто не понимают, что в современном мире глобальном невозможно закрыть все и перекрыть, это просто нереалистично. Все равно эти знания, технологии, они будут проникать в другие страны, страны третьего мира, в Азию, в Европу. И россияне, и китайцы будут все равно получать эти знания", - констатировал российский лидер.

По ряду вопросов глава государства дал поручения конкретным ведомствам и членам правительства, которые их курируют. Он также ознакомился с уникальными разработками, созданными при поддержке университета или его учеными. В частности, президент одобрил инновационный проект получения скандия, используемого в авиакосмической отрасли, ОПК, медицине.

ИННОПРОМ и GMIS

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.