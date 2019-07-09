СМИ: уровень радиации на месте гибели подлодки "Комсомолец" в 100 тыс. раз выше нормы

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июля. /ТАСС/. Уровень радиации возле атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец", затонувшей в Норвежском море в 1989 году, превышает допустимый в 100 тыс. раз, однако радиоактивное загрязнение не представляет угрозы для человека. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на участников стартовавшей в июле первой совместной российско-норвежской экспедиции к субмарине.

Анализ первых проб воды из вентиляционной трубы подлодки показал, что утечка радиации на погибшей субмарине продолжается. Как отмечают норвежские ученые, результаты новых замеров несколько выше уровня, установленного российской экспедицией в 2007 году.

"Мы исследуем пробы подробнее после возвращения на берег. Уровень, установленный нами здесь, - 100 Бк/л", - рассказала руководитель экспедиции Хильде Элисе Хельдал.

При этом, по ее словам, загрязнение не представляет опасности. "Можно спокойно есть рыбу из этих северных районов", - уверяет Хельдал.

Ученые заметили небольшую странность во время изучения обломков "Комсомольца" - из вентиляционного отверстия в рубке субмарины время от времени поднимается облако пыли. "Это может указывать на "пульсирующий" характер загрязнения", - отмечает глава экспедиции.

Исследователи предполагают, что отверстие непосредственно связано с реактором подлодки, а облако появляется в результате подводного течения.

В ходе работ подводный аппарат Aegir 6000 сделал первые за долгое время снимки "Комсомольца", они доступны в сети. На фото заметно, что за 30 лет под водой корпус субмарины сильно пострадал. Сейчас "Комсомолец" лежит на глубине 1665 м, свидетельствуют данные с аппарата.

Совместная российско-норвежская экспедиция к "Комсомольцу" началась 6 июля. С 1989 года обе стороны много раз совершали экспедиции по отдельности, а в период 1991-1993 годов Норвегия фиксировала повышенный уровень радиоактивного цезия-137 в водах близ места гибели субмарины. Совместные исследования проводятся впервые, в них участвуют специалисты НПО "Тайфун" Росгидромета и норвежского Института морских исследований.

Основная цель совместного проекта - уточнение информации о состоянии подлодки. Решение о дальнейших действиях остается исключительно за российской стороной. Норвежские же ученые собираются впредь вести наблюдения за обломками субмарины.

Трагедия на "Комсомольце"

Атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" вошла в состав ВМФ СССР в конце 1983 года. Она относилась к третьему поколению атомных субмарин и была единственным представителем проекта 685. Ей принадлежат до сих пор не побитые рекорды по глубинам погружения (1027 м) и применения торпедного оружия (свыше 800 м).

Трагедия на "Комсомольце" произошла 7 апреля 1989 года, когда субмарина затонула в Норвежском море в результате пожара, находясь на пути с третьей боевой службы. Из 69 членов экипажа погибли 42. В 1995 году 7 апреля было объявлено Днем памяти погибших подводников.