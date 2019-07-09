Суд взыскал с авиакомпании "Россия" 40 тыс. рублей за пролитый чай на пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании "Россия" 40 тыс. рублей в качестве моральной компенсации для пассажирки рейса авиакомпании "Россия", на которую бортпроводник пролил горячий чай, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд взыскал с авиакомпании 40 тыс. рублей в счет [возмещения] морального вреда", - сказали в пресс-службе, отметив, что заявитель просила 100 тыс. рублей моральной компенсации, однако требование было удовлетворено частично.

В пресс-службе отметили, что всего пострадавшая получит 340 тыс. рублей, из которых 300 тыс. рублей ей полагается по договору страхования ответственности авиаперевозчика.

Инцидент на борту самолета "России", летевшего в Москву, произошел в прошлом году - во время полета бортпроводник разлил на пассажирку Юлию Ивакину горячий чай, из-за чего она получила ожоги.