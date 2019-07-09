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Орешкин пообещал поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем российского авто

Министр экономического развития отправится в путь 12 июля и сделает по дороге остановки в Нижнем Новгороде и Казани
Министр экономического развития России Максим Орешкин Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр экономического развития России Максим Орешкин
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется до Тольятти, где пройдет форум моногородов, на российском автомобиле, которым будет управлять сам.

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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?

Публикация от Maxim Oreshkin (@oreshkin_max)

"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем [буду] сам за рулем, по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - написал Орешкин во вторник на своей странице в Instagram.

По его словам, по пути он планирует подготовить "позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7" и "пообщаться с предпринимателями".

Он уточнил, что отправится в путь в пятницу, 12 июля, и сделает две остановки - в Нижнем Новгороде и Казани. "Пишите, если кто знает, куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?" - попросил Орешкин посетителей своей страницы в Instagram.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что министр будет управлять не иномаркой, а отечественной машиной - кроссовером LADA XRAY.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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