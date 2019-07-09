Орешкин пообещал поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем российского авто

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется до Тольятти, где пройдет форум моногородов, на российском автомобиле, которым будет управлять сам.

"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем [буду] сам за рулем, по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - написал Орешкин во вторник на своей странице в Instagram.

По его словам, по пути он планирует подготовить "позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7" и "пообщаться с предпринимателями".

Он уточнил, что отправится в путь в пятницу, 12 июля, и сделает две остановки - в Нижнем Новгороде и Казани. "Пишите, если кто знает, куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?" - попросил Орешкин посетителей своей страницы в Instagram.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что министр будет управлять не иномаркой, а отечественной машиной - кроссовером LADA XRAY.