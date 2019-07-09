Экипаж идущего на мировой рекорд самолета летит в Казахстан с опережением графика

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Международный экипаж с опережением графика совершает первую часть кругосветного полета, предусматривающего пересечение Северного и Южного полюсов. Об этом сообщили во вторник на своей странице в Twitter организаторы полета, который называется One More Orbit и приурочен к отмечаемому в конце июля 50-летию первой в истории высадки человека на Луне в рамках экспедиции Apollo 11.

"Система управления полетом показывает, что мы на данный момент на две минуты опережаем намеченный график прибытия в Нур-Султан в Казахстане", - написали организаторы One More Orbit. Бывший астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Терри Вертс уточнил, что самолет Gulfstream G650ER находится в воздушном пространстве Канады.

Самолет вылетел с территории Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в 09:32 по времени Восточного побережья США (16:32 мск). Ровно 50 лет назад минута в минуту с космодрома на мысе Канаверал отправилась экспедиция Apollo 11.

На борту Gulfstream G650ER находятся Вертс, британский летчик Хэмиш Хардинг и еще шесть человек из Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и ЮАР. Им предстоит сначала пересечь Северный полюс и приземлиться на дозаправку в столице Казахстана Нур-Султане, где к экипажу присоединится российский летчик-космонавт Геннадий Падалка, с которым Вертс ранее работал в экспедиции на Международной космической станции (МКС). Следующая остановка будет совершена на острове Маврикий в западной части Индийского океана, после чего предстоит длительный перелет через Южный полюс до города Пунта-Аренас в Чили. Из этой латиноамериканской страны экипаж рассчитывает вернуться во Флориду 11 июля.

Экипаж ставит своей целью установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов. Для этого нужно за приблизительно 48 часов одолеть общую дистанцию 40,2 тыс. км со скоростью 838 км/час.