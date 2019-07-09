Бречалов заявил, что радиоактивные отходы на объект в Камбарке Удмуртии принимать не будут

ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Прием радиоактивных отходов на объект по обработке и утилизации опасных отходов I и II классов, который должен появиться в удмуртском поселке Камбарка к 2023 году, исключен, для недопущения их попадания на предприятие будет проводиться радиационный контроль входящих отходов. Об этом во вторник на своей странице в Instagram написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Прием радиоактивных отходов исключен. Мощностей для работы с радиоактивными отходами в настоящее время в Российской Федерации достаточно. В качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. Данные о радиационном фоне будут в открытом доступе. Любой гражданин сможет их отследить на сайте комплекса", - написал Бречалов.

Он также уточнил, что власти региона, Камбарского района и общественники будут проводить встречи с местными жителями по обсуждению проекта комплекса, который появится на базе бывшего завода по уничтожению химоружия.

"Проведение обсуждений по объекту "Камбарка" планируется в 2020 году после разработки проектных решений. Однако, кроме предусмотренных законом процедур, с общественностью региона будут обсуждены технические решения и на предпроектной стадии. Проект обязательно пройдет не только государственную экологическую экспертизу, но и общественную экологическую экспертизу", - написал Бречалов.

Ранее сообщалось, что подобные комплексы по уничтожению опасных отходов в 2019-2023 годах появятся также на базе объектов по ликвидации химоружия в Саратовской, Курганской и Кировской областях. Это должно позволить значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Работа по проектированию объектов должна начаться в 2019 году. Согласно постановлению правительства РФ, госзаказчиком является госкорпорация "Росатом", а застройщиком - госпредприятие "РосРАО". Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов направят 17,2 млрд рублей.