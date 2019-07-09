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Акимов рассказал, что правительство не рассматривает введение системы социального рейтинга

Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить максимальную защиту прав личности, заявил вице-премьер

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Система социального рейтинга разрушительна для общественного доверия, введение такой инициативы в России правительством не обсуждается, заявил во вторник вице-премьер Максим Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Правительству президент поставил задачу по цифровой повестке обеспечить максимальную защиту прав личности, максимальную защиту прав людей, - сказал он, отвечая на вопрос ведущего об актуальности введения подобной системы оценки в России. - Путь [социального рейтинга] для нас неприемлем, он несет гораздо более разрушительные последствия с точки зрения социального доверия. Таких задач не обсуждается, наоборот, обсуждается противоположная повестка".

В связи с этим Акимов подчеркнул необходимость ориентироваться на то, что человек является единственным источником данных о себе.

Система социального рейтинга (англ. Social Credit System) - система оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и использующих технологию анализа больших данных. Впервые она начала реализовываться правительством Китая в 2010-х годах.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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