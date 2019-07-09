В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ). Об этом во вторник сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" вице-премьер Максим Акимов.

"[Планируем] один из цифровых сервисов <...> Точно так же, как цифровой штраф взимается, точно так же в цифровом виде можно будет оспорить взимание этого штрафа. Будет соответствующее приложение - сервис на ЕПГУ, на госуслугах", - сказал он, подтвердив, что сервис разрабатывается.

Ранее в декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости предоставить водителям возможность автоматически в электронном виде оспаривать неверно выписанные штрафы. Спикер Совфеда отметила, что видеокамеры могут ломаться, некорректно работать из-за погодных и других условий, однако при этом штрафы за зафиксированные нарушения рассылаются в автоматическом режиме.