Благотворительный фонд в Пензе оштрафован за нарушение закона об НКО-иноагентах

ПЕНЗА, 9 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 300 тыс. рублей один из крупнейших в регионе благотворительных фондов "Гражданский союз" за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Об этом во вторник сообщил фонд.

"Судья Ленинского районного суда Наталья Макарычева 9 июля удовлетворила иск пензенского управления Минюста об административном правонарушении фонда "Гражданский союз". Фонд обязан выплатить 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из данных картотеки суда, фонд совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19. 34 КоАП (Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Исполнительный директор фонда Олег Шарипков сообщил ТАСС, что "Гражданский союз" оспаривает в суде решение Минюста о присвоении статуса иноагента и намерен также обжаловать решение о штрафе. "Мы заявляли ходатайство о том, чтобы отложить сегодняшнее заседание в связи с тем, что у нас встречный иск к Минюсту. Но судья отклонила ходатайство", - отметил собеседник агентства.

По его словам, фонд не имеет свободных средств, чтобы выплатить штраф, при этом он намерен продолжать реализацию благотворительных проектов.

О фонде

Согласно информации на сайте организации, фонд "Гражданский союз" был создан в 2002 году, его миссией является развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив в Пензенской области. По словам Шарипкова, фонд распределяет в год до 20 млн рублей на поддержку НКО, учреждений культуры и спорта, пожилых людей, пострадавших в детстве от фашизма.

По результатам проверки управления Минюста по Пензенской области 15 мая фонд был внесен в перечень организаций, выполняющих функции иностранного агента. Основанием для этого решения стало то, что "Гражданский союз" получал финансовые средства из иностранных источников (в частности, от Global Fund for Community Foundations, зарегистрированного в ЮАР), а также вел политическую деятельность. К ней Минюст отнес организацию и проведение публичных дебатов, дискуссий, выступлений, распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике, публичные обращения к государственным органам, формирование общественно-политических взглядов и убеждений.