В РПЦ указали на сходство ситуаций с православием на Украине и в Черногории

ВАЛААМ, 9 июля. /ТАСС/. В Русской церкви видят сходство между ситуациями, которые складываются вокруг православия на Украине и в Черногории, и сомневаются в жизнеспособности раскольнических проектов в этих странах, заявил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков журналистам во вторник после заседания Священного синода РПЦ.

Священный синод - орган управления РПЦ в период между Архиерейскими соборами, которые созываются не реже, чем раз в четыре года. Синод состоит из председателя - патриарха, девяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных архиереев. Периодически Священный синод проводит выездные заседания. В этом году он впервые состоялся на Валааме.

"Власти этой страны [Черногории] не оставляют попыток устроить свою, подконтрольную, как бы "этническую" православную церковь. В свете происходящего на Украине эта ситуация приобретает особое значение. Хотел бы подчеркнуть, что поддержка со стороны Русской церкви братской Сербской церкви - это свидетельство защиты всего мирового канонического православия от посягательств политиков на использование церкви в своих целях. Как мы видим, это посягательство происходит не только на Украине, но и в Черногории", - сказал Волков.

Глава патриаршей пресс-службы выразил сомнение в жизнеспособности раскольнических проектов. "На Украине, в Черногории и других местах, где существуют очаги церковно-канонической напряженности, местные власти всегда опираются на раскольников. Политики ставят на неканонические структуры. Это изначально делает нежизнеспособными подобные проекты в любой части света", - отметил он.

Волков добавил, что Священный синод РПЦ в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской православной церкви, и выразил братскую поддержку Сербской церкви, "особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому православию".