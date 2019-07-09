МГУ подарит первоклассникам из Иркутской области тысячу ранцев

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова подарит тысячу школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам из города Тулун и Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского районов Иркутской области. Об этом ТАСС во вторник сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"Московский университет с тревогой принял те события, которые произошли в Иркутской области. Мы решили подарить каждому первокласснику школьный ранец с полным набором канцелярских принадлежностей и с некоторыми сувенирами, таких тысяча ранцев нами приобретено. Сейчас их в Фундаментальной библиотеке МГУ волонтеры наполняют полностью тем, что необходимо", - рассказал Садовничий.

По словам ректора, помощь от вуза будет направлена в регион в ближайшие дни.

"Думаю, это правильно, что мы позаботились, чтобы первоклассники приступили к учебному году в более-менее хорошем настроении. Я уверен, что наш подарок будет способствовать образованию, учебе ребят, ведь он от чистого сердца", - сказал Садовничий в беседе с ТАСС.

Также ректор вуза добавил, что МГУ готов оказать поддержку абитуриентам из региона. "Мы, безусловно, найдем решение, если такие абитуриенты будут, мы это делали в других случаях, когда страдали другие регионы в России или даже в других странах. Мы их ждем, лишь бы они окончили школу. В регионе находится наш представитель, опытный и грамотный человек. Он координирует всю деятельность этих районов по связи с Московским университетом", - отметил Садовничий.

По последним данным МЧС, в результате наводнения в Иркутской области погибли 24 человека, включая ребенка, судьба девяти человек остается неизвестной. За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.