Иванов заявил, что разные тарифы на вывоз ТКО смогут мотивировать людей сортировать мусор

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Финансовая мотивация за самостоятельную сортировку отходов, выражающаяся в разнице тарифов, сможет побудить россиян к раздельному сбору мусора, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Если в конкретном доме люди решают, что они хотят работать по старинке и выносить весь мусор в один бак, и туда его бросать, - [надо начислять] один тариф за вывоз этого мусора. Если же они решают заниматься раздельным сбором мусора, - другой тариф, потому что уже сортировка произошла. Само население сделало сортировку и вывозить этот мусор проще", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Согласно данным, полученным ТАСС в результате опроса и опубликованным в марте этого года, большинство регионов, где расположены крупнейшие мегаполисы страны, пока низко оценивают свои результаты по внедрению системы раздельного сбора мусора.

Строительство заводов

Два завода по переработке твердых коммунальных отходов в электроэнергию в Краснодарском и Ставропольском краях будут построены, сообщил Иванов. Он сказал, что современные мусоросжигательные заводы уже строятся в Подмосковье и в Казани. "Мы приняли решение о строительстве еще двух - один в Ставропольском крае, другой в Сочи", - отметил Иванов.

Вместе с тем, по его словам, строительство мусоросжигательных заводов не отменяет создания мусороперерабатывающих заводов и раздельного сбора мусора. "Сжигаться будет только то, что невозможно утилизировать", - пояснил Иванов.

По данным компании "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех"), которая принимала участие в конкурсе на строительство заводов на юге России, образование ТКО на территории Большого Сочи составляет порядка 387 тыс. т в год, на территории Кавминвод - 585 тыс. т. Проектная мощность мусоросжигательных электростанций, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт электроэнергии.

Реформа отрасли обращения с мусором в России началась с 1 января. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы заложены в национальный проект "Экология".