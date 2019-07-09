Русский некрополь в сербском городе Бела-Црква войдет в список погребений особого значения

БЕЛГРАД, 9 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация представителей Россотрудничества, компании "Газпром нефть" и ряда общественных организаций посетила во вторник Русское кладбище в городе Бела-Црква на востоке Сербии. После посещения русского некрополя был подписан протокол с ходатайством о включении кладбища в список погребений, имеющих историко-мемориальное значение, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

С просьбой включить русское кладбище в этот список обратились Координационный совет российских соотечественников (КСРС), Общекадетское объединение русских кадетских корпусов за рубежом, Сербско-русское общество "Белая Церковь" и Национальный Совет русского этнического меньшинства. В ходе заседания было принято решение "поддержать инициативу российских соотечественников в Сербии и поручить КСРС совместно с подворьем Русской православной церкви в Белграде подготовить заявку на включение Русского кладбища в список мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение", - говорится в принятом по результатам обсуждения протоколе. "На основании документа представительство Россотрудничества направит соответствующее ходатайство в центральный аппарат Россотрудничества", - сообщила ТАСС глава представительства Россотрудничества в Сербии Надежда Кущенкова.

Центр русской эмиграции на Балканах

Город Бела-Црква является одним из важнейших культурных центров русской эмиграции на Балканах. После революции и гражданской войны свыше 40 тыс. эмигрантов из России нашли приют в Югославии. В числе беженцев оказались учащиеся нескольких кадетских корпусов, а также воспитанницы Мариинского донского института благородных девиц. Учебные заведения были размещены в сербском городке Бела-Црква на востоке страны и стали настоящим очагом культуры, а выпускниками кадетского корпуса и женского института стали несколько тысяч человек.

Со временем в Бела-Цркве появилось собственное Русское кладбище, на котором в настоящий момент насчитывается 650 русских захоронений. Здесь покоятся 19 генералов русской армии, камергеры императора, великие княгини, актрисы, ученые, священники, кадеты. Здесь также находится ряд безыменных могил, в которых упокоилось несколько десятков русских военнопленных времен Первой мировой войны.

В настоящее время кладбище не включено ни в один из официальных реестров. За ним ухаживают немногочисленные потомки белой эмиграции, живущие в Сербии. Серьезную помощь оказывают потомки эмигрантов, которые съезжаются сюда из Канады, Австралии, Таиланда и других уголков мира. С течением времени некоторые могилы были утрачены, несмотря на заботу русской диаспоры и упорный труд по сохранению наследия русской эмиграции со стороны председателя общества соотечественников Бела-Цркви Николая Кастелянова.

Ожидается, что включение некрополя в правительственный список мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, поможет обеспечить уход за кладбищем на регулярной основе, а также поможет сохранить память русских людях, умерших вдали от родины. Планируется, что подготовка документации завершится к 100-летию Русского исхода из Крыма, которое будет отмечаться в России в следующем году.