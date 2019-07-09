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Комитет защиты журналистов не одобрил отказ аккредитовать Sputnik, RT на форуме в Британии

Правительство Великобритании рискует подорвать сами принципы свободы самовыражения, считает исполнительный директор комитета Джоэль Саймон

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) не считает адекватным решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ информационному агентству Sputnik и телеканалу RT. Такая позиция выражена в письме исполнительного директора КЗЖ Джоэля Саймона, направленном на имя главы МИД Великобритании Джереми Ханта и опубликованном сайте комитета.

Саймон выразил главе Форин оффиса "обеспокоенность решением [британского] правительства отказать RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая пройдет на этой неделе в Лондоне, на основании их активной роли в распространении дезинформации". "Как вы знаете, Комитет защиты журналистов защищает право журналистов во всем мире передавать новости и активно вовлечен в оказание поддержки конференции, которая начинается завтра", - пояснил исполнительный директор КЗЖ.

По его словам, комитет со штаб-квартирой в Нью-Йорке в курсе обвинений в адрес упомянутых выше российских СМИ. Тем не менее, отмечает Саймон, КЗЖ "не считает адекватным ответом исключение [Sputnik и RT] из [списка СМИ], освещающих конференцию". "Наоборот, правительство Великобритании своим отказом допустить RT, Sputnik или любое другое подразделение СМИ на основании своего убеждения в том, что они занимаются пропагандой, на самом деле придает силы автократичным правительствам по всему миру, применяющим такую же логику для оправдания репрессий в отношении критически настроенных журналистов", - полагает исполнительный директор КЗЖ.

Он также выразил уверенность в том, что правительство Великобритании в данном случае "рискует подорвать сами принципы свободы самовыражения, которые призвана продвигать" конференция в Лондоне. "Мы призываем вас пересмотреть свое решение", - резюмировал Саймон.

Россия требует от Великобритании в течение суток предоставить конкретные факты якобы имевшего место распространения дезинформации телеканалом RT и агентством Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию в Лондоне.

Глобальная конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне 10-11 июля. Ее проведут глава британского МИД Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд. На форуме будут затронуты, в частности, такие темы, как защита прав журналистов, недопущение безнаказанности лиц, совершивших преступления против представителей СМИ, противодействие ложным новостям.

Теги
ВеликобританияРоссияХант, Джереми
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