{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Делегация из Чечни обсудила с властями Нормандии сотрудничество в сфере туризма

Стороны также обсудили сотрудничество в сфере парусного спорта

ПАРИЖ, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Делегация Чеченской Республики прибыла на север Франции, где обсудила с представителями региона Нормандия сотрудничество в сфере туризма и парусного спорта. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из участников делегации, президент Федерации парусного спорта республики Хасан Хаджиев.

"По приглашению французской компании Saint James (производитель одежды) мы прибыли в Нормандию, где встретились с директором Регионального комитета по туризму региона Мишелем Доддсом и генеральным директором ассоциации Normandie Maritime Дельфин Лефрансуа", - рассказал он. По словам Хаджиева, в понедельник вечером состоялись встречи, в ходе которых обсуждались проекты по обучению ребят из Чеченской Республики в яхтенных школах Нормандии, а также участие молодых французских спортсменов в соревнованиях на высокогорном озере Кезеной-Aм, а также на Чернореченском водохранилище, известном также как "Грозненское море".

"У нас появился уже план, он касается развития детского парусного спорта в классе "Оптимист" (класс яхт), французская сторона готова принять на сборы наших детей из Чечни в период летних и осенних каникул. На следующий год планируется более обширная программа с выездом детей уже на два месяца, а не на пару недель, - рассказал Хаджиев. - Также французская сторона заинтересовалась нашим предложением обмена юных спортсменов и [организации] поездки их спортсменов в Чечню, чтобы они не только посмотрели достопримечательности, но и приняли участие в соревнованиях".

Представитель чеченской делегации заявил, что во вторник должны завершиться переговоры по техническим аспектам и будут подписаны соглашения о намерениях. Помимо него, в делегацию вошли также министр по туризму республики Муслим Байтазиев и директор по развитию российской компании ATVS Fashion Group, организовавшей визит, Татьяна Болотских. "В завершение переговоров, которые прошли в теплой и почти дружеской обстановке, было решено, что Чеченская республика и Нормандия должны стать регионами-побратимами, и развивать совместные проекты не только в спорте и в сфере туризма, но и в экономике и культуре", - добавил Хаджиев.

Первая детская парусная регата "Кубок Северного Кавказа имени А-Х. Кадырова" прошла на Чернореченском водохранилище под Грозным с 26 по 30 июня. Одновременно на старт вышли более 80 одноместных парусных яхт. Также в конце июля на озере Кезеной-Ам, расположенном на высоте 1870 м, запланирована международная парусная регата в классе SB20 (трех- или четырехместные спортивные яхты).

Теги
РоссияФранцияЧечня
Госдума обсудит ужесточение наказания за отказ пропустить на дороге скорую помощь
Согласно документу, воспрепятствование деятельности медицинского работника, ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет
Читать полностью