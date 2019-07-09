Делегация из Чечни обсудила с властями Нормандии сотрудничество в сфере туризма

ПАРИЖ, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Делегация Чеченской Республики прибыла на север Франции, где обсудила с представителями региона Нормандия сотрудничество в сфере туризма и парусного спорта. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из участников делегации, президент Федерации парусного спорта республики Хасан Хаджиев.

"По приглашению французской компании Saint James (производитель одежды) мы прибыли в Нормандию, где встретились с директором Регионального комитета по туризму региона Мишелем Доддсом и генеральным директором ассоциации Normandie Maritime Дельфин Лефрансуа", - рассказал он. По словам Хаджиева, в понедельник вечером состоялись встречи, в ходе которых обсуждались проекты по обучению ребят из Чеченской Республики в яхтенных школах Нормандии, а также участие молодых французских спортсменов в соревнованиях на высокогорном озере Кезеной-Aм, а также на Чернореченском водохранилище, известном также как "Грозненское море".

"У нас появился уже план, он касается развития детского парусного спорта в классе "Оптимист" (класс яхт), французская сторона готова принять на сборы наших детей из Чечни в период летних и осенних каникул. На следующий год планируется более обширная программа с выездом детей уже на два месяца, а не на пару недель, - рассказал Хаджиев. - Также французская сторона заинтересовалась нашим предложением обмена юных спортсменов и [организации] поездки их спортсменов в Чечню, чтобы они не только посмотрели достопримечательности, но и приняли участие в соревнованиях".

Представитель чеченской делегации заявил, что во вторник должны завершиться переговоры по техническим аспектам и будут подписаны соглашения о намерениях. Помимо него, в делегацию вошли также министр по туризму республики Муслим Байтазиев и директор по развитию российской компании ATVS Fashion Group, организовавшей визит, Татьяна Болотских. "В завершение переговоров, которые прошли в теплой и почти дружеской обстановке, было решено, что Чеченская республика и Нормандия должны стать регионами-побратимами, и развивать совместные проекты не только в спорте и в сфере туризма, но и в экономике и культуре", - добавил Хаджиев.

Первая детская парусная регата "Кубок Северного Кавказа имени А-Х. Кадырова" прошла на Чернореченском водохранилище под Грозным с 26 по 30 июня. Одновременно на старт вышли более 80 одноместных парусных яхт. Также в конце июля на озере Кезеной-Ам, расположенном на высоте 1870 м, запланирована международная парусная регата в классе SB20 (трех- или четырехместные спортивные яхты).