Госдума обсудит ужесточение наказания за отказ пропустить на дороге скорую помощь

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в среду во втором чтении законопроект об ужесточении уголовного и административного наказания за воспрепятствование оказанию врачами медицинской помощи, включая отказ пропустить на дороге скорую помощь и другие машины экстренных служб, а также обсудит инициативу о межведомственных комиссиях по вопросам детского отдыха.

Авторами законопроектов, призванных гарантировать своевременную медицинскую помощь, выступила группа депутатов и членов Совфеда. Согласно одной из инициатив, Уголовный кодекс (УК) дополняется новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование "в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника", ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до четырех лет.

Одновременно с этим авторы предлагают дополнить и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от четырех до пяти тысяч рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье пациента.

Кроме этого, ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Сейчас за это грозит либо штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев. Законодатели же предлагают повысить штраф до суммы от трех до пяти тыс. рублей. Водительских прав, согласно законопроекту, можно будет лишиться на срок от трех месяцев до года.

Помимо этого, на первое чтение вынесен предложенный депутатами и сенаторами законопроект, закрепляющий на законодательном уровне региональную практику по созданию межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления. Как отмечают авторы в пояснительных материалах, речь идет о создании "системы упреждения и взаимодействия" в данной сфере. К полномочиям данных комиссий законопроектом отнесены согласование действий органов власти, выработка рекомендаций по организации детского отдыха, проведение для руководителей таких структур семинаров с участием представителей МЧС, Роспотребнадзора и других органов власти.