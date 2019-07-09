CBS: Пентагон потратил $1,2 млн на праздничные мероприятия в День независимости США

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Американское оборонное ведомство потратило $1,2 млн на празднование Дня независимости США. Об этом сообщил во вторник телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

День независимости отмечается в США 4 июля. В этом году в рамках его празднования в американской столице прошло мероприятие "Салют Америке", в ходе которого в небе над Вашингтоном прошел парад военной авиации, в город были доставлены боевые машины пехоты M2 Bradley и два танка M1A2 Abrams, кульминацией церемонии стал праздничный фейерверк. При этом администрация США до настоящего момента официально не сообщала о том, во сколько праздник обошелся государственной казне.

Как отмечает CBS, сумма в $1,2 млн не отражает полную стоимость мероприятия, однако включает расходы на воздушный парад и доставку в Вашингтон военной техники.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что только Национальная парковая служба США выделила на проведение торжеств в столице $2,5 млн из средств, предназначавшихся для ухода за городскими парками. В прежние годы, как отмечало издание, празднование 4 июля в Вашингтоне обходилось в $2 млн.