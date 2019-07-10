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В России надеются, что памятник советским летчикам установят на Восточном побережье США

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что именно из города Элизабет-Сити американские самолеты-амфибии со смешанными экипажами начинали свой полет в СССР во время Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что памятник советским летчикам, перегонявшим самолеты-амфибии из США в СССР во время Второй мировой войны, будет установлен в городе Элизабет-Сити на Восточном побережье страны. Об этом говорится в опубликованной во вторник в электронной версии журнала The National Interest статье посла РФ в США Анатолия Антонова.

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"Мы надеемся, что однажды памятник летчикам-героям будет установлен на Восточном побережье - в городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина). Именно с этого места американские самолеты-амфибии со смешанными экипажами начинали свой полет в СССР", - написал дипломат.

В начале прошлого года городской совет Элизабет-Сити пятью голосами против трех высказался против одобрения меморандума о взаимопонимании с Министерством обороны России по созданию монумента участникам проекта "Зебра" - секретной программы времен войны, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в Северной Каролине. Решение было неожиданным, так как в мае 2017 года городской совет, состав которого отличался от текущего, единогласно выступил за установку памятника.

Поставки американских самолетов-амфибий в СССР осуществлялись с лета 1944 года в рамках проекта "Зебра", гриф секретности с которого в РФ снят в 2007 году, в США - в 1994 году. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 гидросамолетов. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити советские морские летчики авиагруппы специального назначения. При перегоне этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.

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