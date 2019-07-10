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Вторую группу морских животных, которых выпустят на волю в Приморье, составят три косатки

Как отметил заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, технически специалисты не могут перевезти всех животных разом

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Вторую группу морских животных из числа содержащихся в бухте Средней в Приморье, которые на этой неделе отправятся к местам выпуска, составят только три косатки, сообщил ТАСС в среду источник в одной из компаний-отловщиков.

Как отметил на прошлой неделе заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, вторая партия косаток из бухты Средней будет выпущена в Охотское море на текущей неделе. Он отметил, что технически специалисты не могут перевезти всех животных разом, как предлагают некоторые экологи.

"В четверг начнется вторая операция по доставке и выпуску косаток в море. Пока, вроде бы, маршрут планируется тот же, что и в прошлый раз", - сообщил источник. Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, ВНИРО 9 июля заключил с компаниями, которым принадлежат животные, договоры на их приобретение на сумму 30 млн рублей, по 10 млн за каждую косатку.

19 июня была проведена аналогичная закупка по первой группе животных. В документах закупки отмечалось, что покупка осуществляется "в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух, в отношении которых были проведены реадаптационные мероприятия в бухте Средней, после установки на них заказчиком спутниковых радиомаяков и выпуска в естественную среду обитания". По контрактам, поставщик обязался обеспечить присутствие ветеринарного специалиста для сопровождения животных до места выпуска, а также за свой счет обеспечить надлежащее лечение, кормление и проведение реабилитационных мероприятий для них.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. Первую группу морских млекопитающих из бухты Средней, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Как сообщал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выпущенные на свободу животные чувствуют себя нормально.

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