Хайнань создал заповедную зону для защиты экосистем мелководий

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июля. /ТАСС/. Власти китайской провинции Хайнань объявили о создании на большей части острова заповедной зоны для защиты хрупкой субтропический экосистемы мелководий. Как сообщила газета "Хайнань жибао" , к территориям с полным либо частичным запретом рыбной ловли будут относиться обширные районы общей площадью 1,7 млн га.

Ожидается, что благодаря таким мерам заметно улучшится экологический баланс провинции и это, в частности, благоприятно отразится на местном туризме. Согласно правительственному плану до 2030 года, рыбная ловля будет осуществляться без ограничений только на 30% специально отведенных для этой цели мелководий.

Однако и в данном случае власти выдвинули условие: промысел должен учитывать новые, более жесткие стандарты. Хозяйственная структура отрасли также претерпит значительные изменения. Администрация острова будет активно содействовать внедрению новых научных технологий, строительству важных профильных инфраструктурных объектов, предотвращению рисков распространения эпидемий в прибрежных районах.

"Дальнейшее расширение пространства для разведения рыбы будет довольно проблематично, - пояснил представитель управления морского и рыбного хозяйства провинции. - В некоторых прибрежных хозяйствах неправильно утилизируют сточные воды, что наносит вред экологии - это означает, что необходимо срочно менять стиль работы. <...>Также следует уделять пристальное внимание окружающей среде".

Хайнань отличается большим количеством мелководий, поскольку со всех сторон омывается Южно-Китайским морем и к тому же имеет большое количество естественных пресных водоемов. Согласно официальной статистике, ежегодный доход от улова рыбы, креветок и прочей морской и пресноводной живности в провинции превышает $3,8 млрд. На рыболовство приходится свыше четверти аграрного сектора острова, площадь хозяйств по выращиванию всевозможной рыбной продукции превышает 530 кв. км. Ради выполнения целей качественного экономического развития, поставленных перед страной высшим руководством, предприятия этой отрасли и частные лица при поддержке государства будут внедрять высокоэффективные формы промысла.