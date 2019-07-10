Почти 40 тыс. человек привили от гепатита в Иркутской области

ТАСС, 10 июля. Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 40 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области. Об этом сообщается в среду на сайте надзорного ведомства.

"На 9 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А - 39 тыс. 218 человек, против брюшного тифа - 670 человек, против дизентерии Зонне - 2 тыс. 227, охвачено фагированием - 8 тыс. 781 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках контроля за качеством питьевой воды привозной лабораторией было исследовано 1 тыс. 85 проб. Кроме того, сотрудники проверили в пунктах временного размещения 292 пробы пищевых продуктов и готовых блюд, 88 проб воды, более 2 тыс. 5 смывов и 112 проб дезинфекционных средств.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС на утро среды, в Иркутской области остается один подтопленный населенный пункт - это город Тулун, где вода до сих пор не ушла из 190 домов. Всего за время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.