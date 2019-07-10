Школьников в Приамурье научат прыжкам с парашютом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 26 школьников получат начальную летную подготовку в Амурской области в 2019 году, а еще 230 научатся прыгать с парашютом, сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Готовят юных амурчан в летчики и парашютисты в рамках военно-патриотического воспитания жителей Приамурья. В этом году начальную летную подготовку получат 26 детей, а прыгать с парашютами научатся 230 ребят", - говорится в сообщении. Как уточняется, Приамурье - единственный регион на Дальнем Востоке и в Сибири, где профессиональные инструкторы работают с детьми в возрасте 14-18 лет на безвозмездной основе. Такие занятия стали возможны благодаря соглашению между Амурским региональным отделением ДОСААФ России и министерством образования и науки Амурской области.

Занятия проводятся для учащихся школ и колледжей, подать заявку на обучение желающие могут при письменном согласии родителей или опекунов. Оно проходит с апреля по октябрь, сначала это теоретические, а потом и практические занятия. В общей сложности они длятся 4 дня. Работают с детьми квалифицированные инструкторы и бывшие военные.

"Практические занятия проходят на аэродроме в селе Тамбовка. Воспитанники, которые получают начальную летную подготовку, на практике управляют самолетом в воздухе под присмотром инструктора. Взлет и посадку, как сложные элементы, они не выполняют и разрешение на управление самолетом после прохождения обучения не получают. Юные парашютисты по итогам обучения прыгают с парашютами с автоматическим раскрытием с высоты 800 м. Перед одиночным прыжком обязательно проходят медкомиссию", - цитируются в сообщении слова председателя амурского отделения ДОСААФ России Александра Боржко.

В основном обучение проходят школьники и члены военно-патриотических клубов. В этом году региональное отделение ДОСААФ России подготовило уже 123 парашютиста и восемь летчиков в возрасте 14-18 лет. Один прыжок с парашютом для жителей региона стоит более 3 тыс. рублей, а обучающимся такая возможность предоставляется бесплатно.

"Субсидирует занятия министерство образования и науки Амурской области. Только в 2019 году на первые полгода обучения мы выделили 2 млн рублей. Соглашение между министерством образования и науки Приамурья и региональным отделением ДОСААФ России заключается ежегодно уже девять лет. За это время пилотировать самолет и прыгать с парашютом научились более 2 тыс. юных амурчан, 22 из них решили поступать в летные училища России", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

Патриотическое воспитание

Как сказал ТАСС Боржко, прыжок с парашютом и выполненный план летной подготовки - не самоцель. Все это делается в комплексе с военно-патриотическим воспитанием. На такой учебе формируется личность, характер, развиваются и закаляются такие его качества как смелость, решительность и даже мужество.

"Это личность - человек, готовый на поступок. Им вручают парашютные значки, в школах есть стенды с фотографиями, где они готовятся к прыжку. Это все очень хорошо формирует", - отметил собеседник.

Обучение детей проходит в рамках реализации постановления правительства страны о патриотическом воспитании россиян. Оно направлено на развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; укрепление престижа службы в Вооруженных Силах РФ и правоохранительных органах, информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.