ФСИН и СПЧ предлагают ввести для иностранцев наказание в виде принудительной высылки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФСИН России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания - принудительную высылку. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, это одно из предложений, подготовленных по поручению президента РФ для улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.

Как отметили во ФСИН, предлагается "ввести принудительную высылку за пределы Российской Федерации в отношении иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве меры уголовно-правового воздействия".

Иностранцы и лица без гражданства, по данным за 2018 год, составляли 5% среди отбывающих наказание в российских колониях (25,7 тыс. человек) и почти 8% среди находящихся под стражей (более 7 тыс. человек), сообщили ранее ТАСС во ФСИН. Кроме того, почти 5,2 тыс. иностранцев в минувшем году отбывали наказания, альтернативные лишению свободы и штрафам.