Средства на восстановление Иркутской области после паводка заложат в федеральный бюджет

"Минфин РФ и Минстрой РФ должны предусмотреть выделение Иркутской области в 2019-2021 гг. средств федерального бюджета на капремонт, реконструкцию, строительство объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и гидросооружений. Также необходимы деньги на возмещение затрат на проведение исследовательских, проектно-изыскательских и экспертных работ", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Министерству финансов и Министерству строительства РФ предусмотреть в федеральном бюджете в 2019-2021 гг. средства на восстановление инфраструктуры в пострадавших районах. Соответствующее поручение было отдано по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Кроме того, властям Иркутской области поручено до 19 июля представить в правительство РФ информацию по площадкам для строительства нового жилья, а до 15 июля - завершить очистку и дезинфекцию территории населенных пунктов и закончить работы по отведению воды в поселке Октябрьский Чунского района. Также к этой дате должно быть проведено укрепление берегов реки Ия в районе дома №28 по улице Павлова в Тулуне. Жители дома во время визита Мутко в город обратились к нему с такой просьбой, так как опасаются оползня после паводка.

Мутко также поручил Минтрансу до 1 октября проработать вопрос строительства объездной дороги вокруг города Тулун, где в ходе дождевого паводка в начале июля был подтоплен шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

"Еще одно поручение Виталия Мутко касается строительства объездной дороги вокруг города Тулун. Минтранс до 1 октября должен проработать этот вопрос и доложить в правительство России", - говорится в сообщении.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.