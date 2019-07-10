ФСИН и СПЧ предлагают запретить заключать под стражу беременных женщин и инвалидов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-бюро ФСИН России, это одно из предложений, подготовленных по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.

ФСИН и СПЧ предложили "установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)".

Кроме того, предлагается "исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения".

Как ранее сообщили во ФСИН, число беременных женщин и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы оказывается почти стабильным. В 2016 году там находились 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 - в СИЗО), в 2015 году - 1761 беременная женщина, в 2014 году - 1858, в 2013 году - 1999. В 2016 году у женщин-заключенных родились 457 детей. В 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин (2,8% от всех женщин в учреждениях уголовно-исполнительной системы), а в 13 домов ребенка при женских колониях поступило 486 детей в возрасте до трех лет, в том числе 360 в возрасте до одного года.

Кроме того, в местах лишения свободы и СИЗО содержатся 18,9 тыс. граждан с инвалидностью, в том числе 421 инвалид I группы, 7,6 тыс. - II группы, 10,9 тыс. инвалидов III группы. В воспитательных колониях для несовершеннолетних - шесть инвалидов детства. 85,3% от содержащихся под стражей или в местах лишения свободы инвалидов, нуждающихся в технических средствах реабилитации, обеспечены ими в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. С 2018 года ФСИН разработаны специальные автозаки для перевозки инвалидов - микроавтобусы с электрическими и механическими подъемниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне для инвалидных кресел.

Прием арестантов в СИЗО

ФСИН России и СПЧ также предлагают предоставить начальникам СИЗО право отказывать в приеме новых арестантов, если их изолятор уже переполнен.

Как отметили во ФСИН, речь идет о возможности отказа принять в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях. Разработчики предлагают "дополнить ст. 23 закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" положением, предусматривающим наделение начальника места содержания под стражей правом в установленном порядке отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер в следственном изоляторе и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой санитарной площади в камере на одного человека (4 кв. м)".

Кроме того, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ "нормой, согласно которой при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судами учитывается возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступлений установленной законом нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе".

В России действуют 211 СИЗО и 95 помещений при колониях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, где предусмотрено 128,7 тыс. мест для заключенных под стражу. В целом по стране под стражей находятся 100,3 тыс. человек. Но, как отметили во ФСИН, в ряде регионов ситуация остается достаточно сложной и СИЗО остаются переполненными, что не позволяет обеспечить минимальную санитарную норму в 4 кв. м на одного заключенного. Хотя число региональных управлений ФСИН, где остается эта проблема, за последние несколько лет сократилось с 13 до семи.