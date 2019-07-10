Министр морских дел Индонезии хочет выиграть у Цукерберга 10% акций Facebook

"Я тоже увлекаюсь сапсерфингом, поэтому бросаю вам вызов", - написала министр в комментарии к фотографии Цукерберга, которую он опубликовал недавно на своей странице в Instagram . При этом глава ведомства поставила условие, что в случае ее победы основатель Facebook должен отдать 10% акции компании. "В конечном итоге я продам свой выигрыш, а на вырученный деньги куплю большой корабль для Индонезии, который будет топить иностранных браконьеров, заходящих в территориальные воды республики", - отметила она также в своем комментарии. Кроме того, в планы министра вошло "приобретение множества небольших судов для местных рыбаков".

СИНГАПУР, 10 июля. /ТАСС/. Министр морских дел и рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути бросила вызов главе Facebook Марку Цукербергу устроить соревнования по сапсерфингу - катанию на доске с веслами.

Никакой реакции ни со стороны Цукерберга, ни со стороны Facebook не последовало. Но ее комментарии получили несколько десятков тысяч лайков, несколько тысяч пользователей соцсети призвали главу компании принять вызов.

Некоторое время назад Пуджиастути устраивала подобные гонки с замгубернатора Джакарты и одержала победу. Одна из немногих женщин в правительстве, 54-летняя Пуджиастути прославилась своей жесткой позицией по отношению к иностранным браконьерам. По поручению президента страны Джоко Видодо министр развернула широкомасштабную кампанию по уничтожению судов-нарушителей. По ее словам, за четыре года нахождению на посту министра было уничтожено более 10 тыс. иностранных кораблей. Зачастую Пуджиастути лично выходит в море и контролирует операции по затоплению.