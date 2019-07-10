Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.

"На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в РФ", - сказал Пушков.

Сенатор считает, что схожим образом следует поступать с теми, кто допускает "русофобские высказывания".

"Реакция зала (аплодисменты - прим. ТАСС) поддерживает ваше предложение, давайте формализуем его", - сказала в ответ Матвиенко.

Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России. Об этом певица написала на своей странице в Facebook после того, как 22 июня выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" и стала объектом критики со стороны грузинского общества.