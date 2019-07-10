Суд оштрафовал жителя Удмуртии за неуважение к власти

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Ижевска оштрафовал на 30 тыс. рублей молодого человека, который использовал ненормативную лексику при обращении к главе Удмуртии Александру Бречалову в Instagram, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Установлено, что 15 мая этого года молодой человек на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю Instagram - главе Удмуртской Республики Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим госвласть в России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что молодой человек не явился в суд, его защита пояснила, что он раскаялся и извинился в интернете.

"Суд назначил наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи [ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ], в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.