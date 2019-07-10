Золотое кольцо Боспорского царства посетили более 200 тыс. туристов

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Межрегиональный турмаршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" со времени его запуска в марте 2019 года посетили более 200 тыс. туристов, сообщил в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С начала года объекты турпоказа "Золотого кольца Боспорского царства" в крае посетили около 200 тыс. человек. С уверенностью можно сказать, что маршрут, который мы разработали совместно с коллегами из Крыма, Севастополя и Ростовской области, пользуется большой популярностью", - сказал он.

Ранее губернатор Краснодарского края говорил, что после введения запрета на авиасообщение РФ с Грузией Кубань готова стать для россиян альтернативой отдыху в этой стране.

В качестве одной из тенденций нынешнего курортного сезона в регионе Кондратьев отметил рост числа туристов, выбирающих альтернативные виды туризма: событийный, культурно-познавательный и агротуризм. Стабильный интерес на протяжении последних лет, по его словам, отдыхающие проявляют к объектам сельского туризма, ежегодно их посещают более полумиллиона человек. В 2019 году количество таких объектов увеличилось в 2,5 раза, каждый четвертый экскурсионный маршрут в крае включает посещение предприятий агротуризма, в экскурсиях на предприятия приняли участие уже около 190 тыс. человек.

"В основном люди идут по винным и гастрономическим маршрутам, что, кстати, дает двойной эффект. Попробовав на отдыхе настоящие кубанские вина, сыры, чай, наши гости, уверен, будут искать эти продукты на прилавках магазинов. То есть, спрос на качественную, экологически чистую продукцию Краснодарского края в регионах России будет расти. Мы ждем туристов круглый год и готовы предложить им разнообразный отдых с высоким уровнем сервиса", - отметил губернатор.

Развитие туризма на Кубани

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2018 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн человек, это рекордный показатель.

В регионе созданы максимально комфортные условия для размещения отдыхающих. На Кубани 56 гостиниц и отелей региона предоставляют услуги по системе "все включено", 30 крупных гостиниц стали пятизвездочными по итогам классификации. Отдыхающих принимают более 190 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц. Для гостей региона подготовлены более 620 объектов туристического показа, почти 300 экскурсионных и экскурсионных маршрутов, свыше 100 объектов аграрного туризма.

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев.