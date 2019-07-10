Матвиенко: Совфед будет контролировать дело врача Сушкевич, не вмешиваясь в работу органов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации будет следить за расследованием уголовного дела врача-реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача роддома Елены Белой в Калининграде. Об этом в среду на заседании палаты заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

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"Как это делается, вызывает справедливое возмущение. Давайте подумаем, как дальше сопровождать эту историю, естественно, не вмешиваясь в следственные действия - мы не имеем право. Но врачей надо защищать, это правда. Очень много в последнее время примеров абсолютно некорректного отношения к работникам сферы здравоохранения", - сказала Матвиенко.

Вопрос, касающийся этого уголовного дела, на заседании поднял сенатор от Смоленской области Сергей Леонов. По его словам, оно наносит большой репутационный урон отечественной медицине.

"Такие действия спровоцируют отток врачей высококвалифицированных специальностей, таких как хирурги, неонатологи, реаниматологи, так как проще сменить специальность, чем ежедневно испытывать страх за свою жизнь и за то, что в любой момент могут возбудить уголовное дело", - сказал сенатор.