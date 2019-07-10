Россия предлагает ввести безвиз с Индией для организованных тургрупп

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"Есть еще одно предложение, которое мы намерены здесь озвучить. Это межправительственное соглашение между Россией и Индией по безвизовому въезду для организованных групп. Электронная виза - это опция в основном для самостоятельных путешественников, для более молодого поколения. Вместе с тем определенный потенциал в групповых безвизовых поездках мы тоже видим. Это, возможно, чуть более взрослое население. Это люди, которые привыкли ездить через туроператоров. Их тоже немало", - сказала Догузова в кулуарах второго российско-индийского стратегического экономического диалога, который проходит в индийской столице.

Она отметила, что вопрос облегчения визового режима остается одним из главных для активизации туристического обмена между двумя странами.

"Как вам уже известно, по поручению президента с 1 января 2021 года у нас на территории всей страны заработает режим электронной визы. И в этом смысле у нас есть впереди и весь следующий год, и конец этого года, чтобы максимально широко рассказать про эту опцию и про туристические возможности России", - сказала глава Ростуризма.

Новые направления

Догузова также рассказала, что Россия намерена предлагать гражданам Индии новые направления.

"Нам безусловно нужно увеличить сначала поток въезжающих в Россию туристов из Индии и диверсифицировать его. Потому что даже то не очень большое число индийских туристов, которые въезжают на территорию Российской Федерации, едут в Москву и в Санкт-Петербург, потому о России в Индии не так много знают. Мы общались с разными нашими коллегами, и в целом индийцы не очень понимают, зачем им ехать в Россию, кроме как посмотреть Москву и Кремль, они еще знают про Санкт-Петербург, не более того", - отметила Догузова в кулуарах второго российско-индийского стратегического экономического диалога, который проходит в Нью-Дели.

"Мы планируем регулярно работать с популярными индийскими блогерами, рассказывать о перспективных направлениях, которые могут быть интересными, а также активизировать работу по линии туроператоров. Развивать помимо Москвы и Санкт-Петербурга и другие направления, которые могут быть интересны индийскому туристу", - добавила глава Ростуризма.

"На Восточном экономическом форуме мы планируем подписать с Индией обновленное соглашение о плане действий в области туризма или, возможно, туризм станет частью общего большого стратегического документа по российско-индийским отношениям", - указала Догузова.