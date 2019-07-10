При восстановлении мельниц в Архангельской области используют голландский опыт

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Опыт голландских экспертов будет использован при восстановлении мельниц музея деревянного зодчества "Малые Корелы" под Архангельском. Об этом рассказал ТАСС в среду заместитель директора по сохранению и развитию архитектурно-ландшафтной экспозиции музея Сергей Грошев.

В "Малых Корелах" восемь ветряных мельниц, одна из них действующая. Прототипом части из них, а также других мельниц региона, являются голландские мельницы, поэтому специалисты из Нидерландов активно участвуют в восстановлении этих сооружений на Русском Севере. При этом в Нидерландах насчитывается около 900 действующих мельниц, и есть технологии и практика воссоздания работы механизмов.

"Мы получили возможность услышать профессиональное мнение специалистов из Нидерландов, получить их советы, наставления, какие-то конструктивные замечания для музея "Малые Корелы". Это поможет закрыть нам существующий пробел, связанный с детальным изучением механизмов мельниц, принципов их работы, восстановления и эксплуатации, чтобы мельница в итоге выполняла свою функцию", - сказал Грошев.

Мельницы в музее

Участники совещания молинологов (специалистов по мельницам), которое проходит в музее, осмотрели шатровую мельницу из Кожпоселка Онежского района. На ней будут проводить противоаварийные работы.

Шатровка была построена в 1902 году и принадлежала Свято-Богоявленскому Кожеозерскому мужскому монастырю, ее перевезли в музей в 1972 году, и мельница является самой крупной хозяйственной постройкой в "Корелах", ее высота 18,5 метров. "Когда ее сюда переносили, при сборке были допущены некоторые неточности, поэтому в том состоянии, в каком она сейчас, она не может функционировать, - пояснил ТАСС эксперт-молинолог Пит Шиерек. - Но жернова, крупорушка в очень хорошем состоянии, их можно показывать".

У мельницы устранят деформации стен, отремонтируют фундамент и кровлю, а также восстановят махи (крылья) и поворотный механизм. Также будет заменен вал: подходящее по размеру и качеству сосновое бревно искали полтора года.

Каталог мельниц

Эксперты также осмотрели мельницу, перевезенную в музей из деревни Бор, и шатровку, которая находится в деревне Ровдина Гора Холмогорского района. "Они ездили в Холмогорский район, там мельница-шатровка, она одна из трех или четырех сохранившихся в мире такой конструкции, такая находится еще в Голландии, - рассказал Грошев. - Мельница в Холмогорском районе ветхая, неоформленная, но есть желание ее сохранить с привлечением общественной инициативы".

Всего в Архангельской области 15 ветряных мельниц. Как пояснил ТАСС создатель каталога мельниц России и сайта russian-windmills.ru (мельницы России) Илья Филиппов, 14 из них исторические, одна новодел, но с историческими элементами. Всего в его перечне 106 мельниц в разных регионах России. Как пояснили в "Малых Корелах", Филиппов составил наиболее полный список этих сооружений. "85 исторических мельниц, примерно 10 разрушенных, примерно 10 новых, - рассказал Филиппов. - Разрушенные - подразумевается в последнее время. Общее число мельниц никогда не будет окончательным, потому что часть мы не нашли, часть уже не найти, потому что они в заброшенных деревнях, где-то в лесах, и нет наводок".

Самая поздняя из исторических мельниц находится в Татарстане. "Ее женщины соорудили во время войны в 1943 году - мы ее тоже считаем исторической, - добавил он. - Все существующие работали до годов 1960-х, а после 1960-х начинается процесс перемещения мельниц в музеи деревянного зодчества".

Собеседник агентства отметил, что мельницам, в отличие от других деревянных строений, уделяется мало внимания. "Основная проблема российских мельниц и молинологии заключается в практически полном отсутствии информации, - сказал он. - Это приводит к тому, что, хотя мельница и церковь являются доминантами деревни, когда что-то случается с деревянной церковью, все сразу встают на уши и это абсолютно правильно, но когда что-то случается с мельницей, в основном об этом никто даже и не узнает".

По словам Филиппова, важно показывать, как мельницы работали. "Почти во всех музеях механизмы закрыты, а механизмы - самое интересное. Если ребенок не увидит механизм, он скорее всего не заинтересуется. Нет интереса - нет волонтерства, нет волонтерства - нет меценатства, нет меценатства - нет денег", - рассуждает эксперт.

Самые северные в мире

Голландские специалисты дадут свои рекомендации по дальнейшей работе с мельницами в Мезенском районе Архангельской области. Ранее они помогали при восстановлении столбовки (тип мельницы, у которой полностью поворачивается амбар вокруг вкопанного в землю столба-"мертвяка") в деревне Кимже. "В Кимже самые северные мельницы в мире, работа проводилась в 2007 году, началось все с небольшого проекта, на который деньги выделила местная администрация, - рассказала ТАСС главный специалист по туризму отдела по делам молодежи, культуры и искусства администрации Мезенского района Анна Крючкова. - Она может в идеале молоть муку, но она достаточно древняя, и мы не заставляем ее это делать, тем более, что это памятник, но механизм восстановлен полностью".

На северо-востоке Архангельской области сохранились мельницы в Лешуконском районе: в деревнях Кеслома и Малая Нисогора, и в Мезенском районе в деревне Погорелец. "В Погорельце одна выглядит неплохо, она в хорошем состоянии снаружи, но у нее плохое состояние внутри, - пояснил ТАСС Шиерек. - Вторая лучше сохранилась изнутри, но снаружи состояние очень плохое. Если бы можно было взять внутреннее убранство от одной, и то, что снаружи от другой - было бы хорошо. В Погорельце хорошо бы соединить их в одну или использовать хорошие части: балки, детали конструкции, может быть для новой мельницы".

Как сказала Крючкова, в Архангельской области планируется создать маршрут по мельницам региона. "Мы хотим сделать маршрут "Северные мельницы", - пояснила собеседница агентства, - обязательно включить музей "Малые Корелы" как базу, показывающую типы мельниц, которые существовали на севере. Можно включить Холмогорский район, конечно, Мезенский район, и хотим завершить маршрут в Лешуконском районе, где есть мельницы, есть небольшие музеи и прекрасные виды - одни из красивых на севере".