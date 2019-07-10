Венедиктов привез в Киев письмо матери Вышинского с просьбой о его освобождении

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в Киев, чтобы передать президенту Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного в стране главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского с просьбой о его освобождении. Об этом сам Венедиктов сообщил в Telegram-канале.

"Что я в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому", - написал он.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.