Магаданская прокуратура указала на незаконность штрафа за кормление голубей

МАГАДАН, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Магадана, где власти ввели штраф за кормление голубей, напомнила, что административная ответственность за кормление птиц в общественных местах не предусмотрена законом, и указала мэру города на необходимость демонтажа вывесок с соответствующим объявлением о запрете, сообщила в среду прокуратура Магаданской области.

В Магадане ввели штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей за кормление птиц в общественных местах. В городе были установлены специальные таблички с информацией о привлечении к административной ответственности.

"Прокуратура Магаданской области разъясняет, что действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как ранее пояснял руководитель магаданского муниципального учреждения "Комбинат зеленого хозяйства" Алексей Гаврилов, людям мешают перья и помет голубей, поэтому их надо кормить в "определенных местах". Он отмечал, что кормление птиц в общественных местах приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства.

В прокуратуре сообщили, что в этом году мэрия не составляла протоколов на граждан за нарушение правил благоустройства в связи с кормлением птиц.

Ведомство направило мэру Магадана указание о необходимости демонтажа вывесок с объявлением о запрете кормления птиц.