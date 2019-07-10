Делегация соотечественников посетила Русское кладбище в сербском городе Бела-Црква

БЕЛГРАД, 10 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Делегация российских соотечественников, в которую вошли представители Россотрудничества и члены российских землячеств в Сербии, посетила Русское кладбище в городе Бела-Црква на востоке Сербии.

После посещения русского некрополя было проведено выездное заседание Координационного совета российских соотечественников и подписан протокол с ходатайством о включении кладбища в список погребений, имеющих историко-мемориальное значение. С просьбой включить русское кладбище в официальный список обратились Координационный совет российских соотечественников (КСРС), Общекадетское объединение русских кадетских корпусов за рубежом, Сербско-русское общество "Белая Церковь" и Национальный Совет русского этнического меньшинства.

В ходе заседания было принято решение "поддержать инициативу российских соотечественников в Сербии и поручить КСРС совместно с подворьем Русской православной церкви в Белграде подготовить заявку на включение Русского кладбища в список мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение", - говорится в принятом по результатам обсуждения протоколе. "На основании документа Представительство Россотрудничества направит соответствующее ходатайство в центральный аппарат Россотрудничества", - сообщила ТАСС глава представительства Россотрудничества в Сербии Надежда Кущенкова.

Центр русской эмиграции

Город Бела-Црква является одним из важнейших культурных центров русской эмиграции на Балканах. После революции и гражданской войны свыше 40 тыс. эмигрантов из России нашли приют в Югославии. В числе беженцев оказались учащиеся нескольких кадетских корпусов, а также воспитанницы Мариинского донского института благородных девиц. Учебные заведения были размещены в сербском городке Бела-Црква на востоке страны и стали настоящим очагом культуры, а выпускниками кадетского корпуса и женского института стали несколько тысяч человек.

Со временем в Бела-Цркве появилось собственное Русское кладбище, на котором в настоящий момент находится 650 русских захоронений. Здесь покоятся 19 генералов русской армии, камергеры императора, великие княгини, актрисы, ученые, священники, кадеты. Здесь также находится ряд безымянных могил, в которых погребены несколько десятков русских военнопленных времен Первой мировой войны.

В настоящее время кладбище не включено ни в один из официальных реестров. За ним ухаживают лишь немногие оставшиеся потомки белой эмиграции, живущие в Сербии. Также серьезную помощь оказывают потомки эмигрантов, которые съезжаются сюда из Канады, Австралии, Таиланда и других уголков мира. С течением времени некоторые могилы были утрачены, несмотря на заботу русской диаспоры и упорный труд по сохранению наследия русской эмиграции со стороны председателя общества соотечественников Бела-Цркви Николая Кастелянова.

Ожидается, что включение некрополя в правительственный список мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, поможет обеспечить уход за кладбищем на регулярной основе, а также сохранить память о русских людях, умерших вдали от родины. Планируется, что подготовка документации должна быть завершена к празднованию 100-летия Русского исхода из Крыма, который будет отмечаться в России в следующем году.