РПЦ открыла 10 новых приходов за рубежом

ВАЛААМ /Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь открыла 10 новых приходов за границей, в том числе в Хошимине и на острове Минданао, сообщил журналистам руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков по итогам заседания Священного Синода РПЦ.

"На заседании Священного Синода было принято решение об организации 10 новых приходов Русской православной церкви. Образованы приходы в Сеуле и Пусане (Корейская епархия), в городе Янгон (Мьянма, Таиландская епархия), возобновлена деятельность прихода в Маниле (Филиппинско-Вьетнамская епархия), в городах Давао и Генерал-Сантос на острове Минданао. В Ханое и Хошимине также открываются приходы РПЦ", - сказал представитель РПЦ.

"В связи с необходимостью окормлять соотечественников и формировать новые общины в разных уголках Земли, на заседании Синода было принято решение о принятии в юрисдикцию Русской православной церкви нового прихода в честь святителя Николая Чудотворца на Фарерских островах (Дания)", - добавил он.

По словам Волкова, Русская церковь "продолжает свои миссионерские труды в разных частях земного шара". "Такая широкая география новообразованных приходов свидетельствует об очень активной деятельности Русской церкви не только внутри наших традиционных географических пределов", - сказал руководитель пресс-службы.

Каждый из приходов, который был образован, включает несколько десятков (до 100) человек. "Это не только наши соотечественники, дипломаты и люди, которые находятся по семейным или бизнес-делам в этих странах, но и эти приходы - для местных жителей, которые тоже становятся православными христианами и становятся чадами Русской православной церкви", - подытожил глава патриаршей пресс-службы.