"Почта России" распространит 300 тыс. конвертов, посвященных полицейскому Нурбагандову

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. "Почта России" выпустила эксклюзивные конверты, посвященные дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову, убитому боевиками в 2016 году. В церемонии специального гашения почтового конверта, посвященного 3-летию со дня его подвига, принял участие глава республики Владимир Васильев.

"Ведь, когда террористы монтировали запись расправ, этот эпизод просто вычеркнули, и только последующая работа правоохранительных органов позволила установить истину. Когда истина, которую пытались скрыть бандиты, стала известна. Произошло удивительное - всенародные чувства, которые люди испытывали не только в Дагестане, но и по всей России, услышав это обращение "Работайте, братья!", сказанное под дулом оружия. Магомед Нурбагандович Нурбагандов сегодня Герой, которым гордится Россия", - приводит слова Васильева, пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

К памятной дате также был изготовлен специальный штемпель, на котором указана информация о подвиге: дата и название события. Директор дагестанского филиала "Почты России" Махач Магомедов отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, 300 тыс. конвертов с портретом Магомеда Нурбагандова будут распространяться по всей почтовой сети во всех регионах Российской Федерации. "Вместе с тысячами конвертов по миру разойдется напоминание о нашем соотечественнике и его подвиге", - добавил он.

Четверо боевиков 10 июля 2016 года недалеко от села Сергокала, захватили нескольких отдыхающих, там они застрелили Абдурашида Нурбагандова. У его двоюродного брата Магомеда боевики обнаружили удостоверение сотрудника МВД, преступники потребовали у него обратиться к коллегам с призывом уйти из правоохранительных органов. Однако в ответ полицейский успел выкрикнуть: "Работайте, братья!". Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, а также наградил его орденом Мужества.

В честь Магомеда Нурбагандова переименованы улицы в его родном селе Сергокала, а также в Ленинском районе Грозного. Кроме того, в Махачкале улицу имени Николаева в мае прошлого года переименовали в честь братьев Магомеда и Абдурашида Нурбагандовых.