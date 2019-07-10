Москалькова: власти России нашли баланс в отношении к лицам нетрадиционной ориентации

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские власти нашли баланс в вопросе защиты прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и запрета на пропаганду того, что не принято в российском обществе. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"Наше общество как демократическое определилось, что есть разные взгляды, разные подходы, и в начале 90-х годов мы отказались от уголовного преследования за мужеложество. И в тоже время установили ответственность за пропаганду этих явлений, попытались найти баланс вот в этом сложном вопросе", - сказала она.

"Очень сложно найти этот баланс. Мне кажется, что сегодня он в государстве найден", - добавила омбудсмен.

"Мы стараемся, и у нас это получается, выдерживать некий стандарт отношения к разным позициям и точкам зрения. У нас не запрещены разные ориентации и сексуального плана, и по отношению к искусству и по отношению к религии. Но мы против пропаганды того, что является в обществе непринятым", - продолжила она.

В заключение Москалькова призвала "принимать этих людей, разных людей". "Если нарушаться будут их права по этому признаку, им будет отказано в приеме на работу или в поступлении в вузы по этому основанию - это неправильно, так определило наше законодательство, мы в рамках закона действуем", - резюмировала она.