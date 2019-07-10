Госдума ужесточает наказание для тех, кто мешает врачам оказывать медицинскую помощь

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором, основном чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.

Авторами законопроектов, призванных гарантировать своевременную медицинскую помощь, выступила группа депутатов и членов Совфеда. Согласно одной из инициатив, Уголовный кодекс (УК) дополняется новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование "в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника", ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до четырех лет.

Кроме этого, УК дополняется нормой, согласно которой умышленное причинение легкого вреда здоровью гражданам в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью таких лиц будет караться лишением свободы уже на срок до пяти лет.

Одновременно с этим авторы предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье пациента.

Кроме этого, ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Сейчас за это грозит либо штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев. Законодатели же предлагают повысить штраф до суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Водительских прав, согласно законопроекту, можно будет лишиться на срок от трех месяцев до года.

"Законопроекты были разработаны депутатами Госдумы после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить лихач на дороге", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что "при подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами". "Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи", - указал он.