Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Первоначально врачи предполагали, что правую кисть, пострадавшую больше всего, удастся спасти.

"На сегодняшний день состояние больной стабилизировалось, маркеры воспаления пришли фактически в норму, наметилась небольшая тенденция, но еще неустойчивая, к улучшению патологических изменений в левой руке. Однако диагностировано полное нарушение кровоснабжения правого предплечья и кисти. Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет, что важно для определения уровня резекции", - говорится в сообщении.

Также у ребенка заработали ветви кровеносных сосудов плечевой артерии в области правого локтевого сгиба. "4 июля в Назрани были сделаны тактически правильные попытки восстановить кровоснабжение правой руки оперативным путем, но они, к сожалению, оказались безуспешными. Институт обладает большими возможностями и опытом лечения таких больных - сегодня идет борьба за каждый сантиметр правой руки. Информацию о том, что существует возможность избежать ампутацию части правой руки сотрудники института никогда и никому не предоставляли", - уточняют в ведомстве.

Как сообщается, при поступлении в НИИ врачи диагностировали у девочки тяжелое состояние с синдромом длительного сдавления (краш-синдромом) правой и левой рук, множественными повреждениями кожных покровов туловища, массивным ожогом ягодиц, с признаками интоксикации и высокими показателями маркеров воспаления, диагностированы старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и нелеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава. В настоящее время в лечение больной участвуют реаниматологи, хирурги, педиатры, психологи и другие специалисты.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана также 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.