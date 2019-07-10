Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

В документе сказано, что судья "дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии", и постановил, что он "является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса". Решение может быть обжаловано в провинциальном суде.

Санчес давно добивается признания родства с Иглесиасом. Его мать - португальская танцовщица, с которой певец якобы вступил в отношения, когда находился в браке с журналисткой и моделью Исабель Прейслер.

Летом 2017 года адвокат испанца заверял, что тест на отцовство показал, что Санчес - сын певца. Тот не признавал отцовства. Материал для проведения ДНК-теста удалось найти детективу в мусорном баке на территории США.

75-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. На его счету несколько десятков альбомов. Он дважды был женат, с 1971 по 1978 год - на Прейслер. В 2010 году он вступил в брак с бывшей моделью голландского происхождения Мирандой Рейнсбургер.

По официальной версии, у певца восемь детей. Один из них - Энрике Иглесиас. Он пошел по стопам отца и стал известным исполнителем.