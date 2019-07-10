Совфед одобрил закон о получении инвалидами соцподдержки и госуслуг в электронном виде

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде.

Согласно документу, ответственным за передачу указанных сведений по запросу уполномоченных органов станет Пенсионный фонд. Предполагается, что данная услуга будет бесплатной. Сейчас предоставление соответствующей документации допускается только в бумажной форме.

"Вносятся изменения, согласно которым принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении инвалидам мер соцподдержки, об оказании им услуг, о реализации иных прав инвалидов осуществляется на основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов", - говорится в сопроводительных документах к закону.