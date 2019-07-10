Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Соответствующую видеозапись распространил в среду телеканал n-tv.

Впервые приступ перед камерами случился с главой кабмина ФРГ 18 июня. Она принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.